Maurizio Cattelan, il gesto rivoluzionario dell’arte contemporanea

Nel solco del progetto «Il Biennale delle Orobie – Pensare come una montagna», le visite si propongono come un’esperienza da vivere insieme, in ascolto della città e dei suoi molteplici paesaggi: fisici, culturali, simbolici, sociali. Per gli adulti, la possibilità di partecipare ai percorsi è per venerdì 27 giugno (ore 17), venerdì 11 luglio (ore 17), martedì 26 agosto (ore 16), sabato 27 settembre, (ore 17). Per le famiglie, invece, l’appuntamento è per sabato 5 luglio (ore 10.30) o sabato 6 settembre (ore 14). La prenotazione, a uno o più appuntamenti, è obbligatoria, all’indirizzo mail [email protected].