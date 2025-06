Cosa significa «donare»? Un progetto AVIS lo racconta nei CRE

Il progetto «Io con te, tu con me: noi con AVIS!» è diviso, nello specifico, in due parti: ci sono infatti degli interventi ludici per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, pensati per un pubblico compreso tra i nove e i tredici anni, e poi ci sono degli incontri informativi per gli animatori dei Cre, specie per i più giovani, per gli adolescenti dai quindici anni in su. «Ad aprile c’è stata una fase di formazione per le psicologhe di AVIS provinciale Bergamo, che conducono in prima persona gli appuntamenti in oratorio. A maggio, poi, abbiamo fatto una serie di dimostrazioni nelle sezioni AVIS comunali, che sono entrate a contatto con ciò che proponiamo sul territorio», continua Menghini, che aggiunge: « Per gli animatori facciamo formazione, mentre per i bambini proponiamo dei giochi: l’approccio è diverso, ma l’obiettivo resta grossomodo lo stesso». Longhi gli fa eco: «I concetti principali del progetto sono il dono, la comunità e la fiducia. Quando ne parliamo, non ci limitiamo al contesto di AVIS, ma allarghiamo il discorso al territorio e a come lo viviamo, alle associazioni e al volontariato. Per questo, proponiamo una serie di giochi che si basano sul dare fiducia ai compagni e sull’importanza dello sguardo ».