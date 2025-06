Il borgo di Arnosto, dove il tempo si è fermato al cospetto delle montagne

Anche se viene comunemente chiamato borgo, in realtà Arnosto è una contrada, e appare ai miei occhi come un piccolo gruppo di case radunate intorno a una stradina acciottolata. Le abitazioni sono in pietra, le porte di legno e i gerani fioriti colorano i davanzali delle finestre. Quando arrivo ad Arnosto è una giornata un po’ grigia, le nuvole si sono raccolte allontanando i visitatori e il silenzio attorno a me è rotto solo dai campanacci delle mucche e dallo scorrere dell’acqua nel lavatoio. Qui il tempo non esiste più, si è fermato al XIV secolo. Se chiudo gli occhi riesco a immaginare una piccola folla di mercanti e avventurieri intorno a me, in fila per versare il tributo alla dogana veneta, di cui Arnosto è stato sede fino al 1797, e per attraversare un importante confine. Un cippo di pietra in fondo alla via mi ricorda che non lontano da qui un tempo correva la linea di demarcazione tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.