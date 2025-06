Gioppino, Pacì Paciana e non solo: così «Borghi e Burattini» porta il teatro di figura in giro per la Bergamasca

Il primo spettacolo incentrato sulla maschera dai tre gozzi, intitolato «Gioppino a Venezia in cerca di fortuna», si terrà sabato 12 luglio alle 21:00, nel cortile della scuola primaria di Azzano San Paolo. Il secondo, «Gioppino Polenta e Cotechino», è invece previsto per domenica 13 luglio alle 20:45, nell’arena del parco di via Teoperga, a Prezzate di Mapello. Entrambe messe in scena dalla compagnia «Baraca & Böratì», le due rappresentazioni calano la marionetta orobica in storie d’avventura cariche di tensione. Dapprima, Gioppino si recherà a Venezia in cerca di fortuna ma resterà coinvolto per errore nella morte del «Bravo» Marco e dovrà riabilitarsi con una serie di prove di coraggio e con una bella scorpacciata nelle cantine di un signorotto locale. Subito dopo il burattino si unirà (sempre per puro caso) all’armata del Conte Taramotto, che terrorizza il Regno di Cotechino e i suoi abitanti. Nell’esercito, Gioppino conoscerà Arturo, e insieme a lui cercherà in ogni modo di sventare i piani del nobiluomo e di riportare la pace tra i cotechinesi.