In Val Parina alla ricerca della «Goggia» perduta (parte 1)

C’è invece chi sostiene che sia una guglia che si nota in prossimità del bar Baracca (nel tratto compreso tra le due gallerie della statale prima dei Piani di Scalvino) alzando lo sguardo in direzione Nord verso le cave di marmo soprastanti. Questa ipotesi concorderebbe con la mappa disegnata da Cristoforo Sorte nel 1500. Mi sono appositamente recato in zona cercando di individuare tale guglia ed effettivamente ce n’è una ma, a mio modesto parere, pare poco significativa da renderla un punto di riferimento geografico e storico così importante, soprattutto quando la si osserva dal fondovalle. C’è anche chi sostiene che trattandosi di un territorio in cui sono presenti numerosi pinnacoli rocciosi la zona sia stata chiamata «Goggia» in modo generalizzato. Anche in questo caso giunge legittima una domanda: perché la zona non è stata chiamata al plurale «le Gogge»? Non soddisfatto mi sono incamminato a piedi da Orbrembo verso i Piani di Scalvino immedesimandomi nel viandante di un tempo e scrutando attentamente il territorio alla ricerca di qualche indizio. Ebbene, quando si giunge in prossimità della confluenza del torrente Parina nel Brembo si nota, sul lato opposto della valle, una guglia ergersi dal greto del fiume, il cui culmine è corrispondenza di quella che chiamano «Bocca di Parina». Tale pinnacolo è anche nella medesima posizione in cui è riportata sulle vecchie cartine «IGM 1:25000». Non potrebbe essere questa la «Goggia»? Vero è che se la si osserva provenendo dai Piani di Scalvino tale guglia risulta poco evidente…mi arrendo e lascio agli esperti la soluzione del dilemma!