Tutte le strade per Città Alta, sia per chi è allenato che per chi vuole salire comodo

Città Alta, come molti centri storici italiani, è stata costruita in un’epoca in cui l’auto non esisteva: per questo non si presta ad essere attraversata con il mezzo privato. Il centro storico è infatti completamente interdetto alle auto, salvo per chi possiede appositi permessi. La cinta muraria è invece accessibile nelle fasce di apertura delle ZTL, attive dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 nei festivi, e in estate, anche dalle 21:00 all’1:00 da giovedì a sabato. Fino a maggio 2024, chi non aveva autorizzazione a posteggiare negli stalli gialli riservati di Città Alta poteva comunque parcheggiare nei posti blu a pagamento lungo le mura e in alcune piazze, come Mercato del Fieno, negli orari di apertura delle ZTL. Dal 5 maggio 2024 però, con l’apertura del Parcheggio della Fara e la conversione di tutti i 700 stalli blu sulle mura in stalli gialli, non è più possibile parcheggiare in superficie, ma solo nei parcheggi della Fara (405 stalli), Tre Armi (45 stalli) e Sant’Alessandro (70 stalli), gestiti da società private Best in Parking e Car Fly, con tariffe che variano tra 3 e 3,50 euro l’ora. L’accesso a queste strutture è sempre consentito, anche durante gli orari di chiusura della ZTL, ma solo da viale Vittorio Emanuele II attraversando la Porta di Sant’Agostino. Dal 1° luglio, solo nei giorni feriali tra le 6:00 e le 18:00, la tariffa del parcheggio della Fara passerà da 3,30 a 2,50 euro all’ora se pagata tramite l’app Bmove.