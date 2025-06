Cinque proposte per rendere l’estate in città più sopportabile per i bambini

L’estate è un catalizzatore di disuguaglianze: chi se lo può permettere manda i figli in vacanza per lunghi periodi, paga i migliori centri estivi, sta in grandi case vivibili con aria condizionata e va in montagna nei weekend. Chi no deve in qualche modo arrabattarsi nei tre mesi di caldo, senza scuola e con pochissimi aiuti. Anche solo rinfrescarsi, quando si superano i 30 gradi, non è un vezzo, ma una necessità. Specialmente per le famiglie e i bambini che trascorrono buona parte dell’estate in città. Ecco cinque modi in cui le città senza mare, e Bergamo in particolare, possono diventare più accoglienti in estate.