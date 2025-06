L’estate si accende a Onore con arte, natura e tradizione

L’entusiasmo per la ricca proposta di eventi si fa sentire anche dalla presidente di Pro Loco Vivere Onore: «L’estate 2025 Onorese è alle porte. Ci aspetteranno mesi ricchi di eventi nel nostro paese rivolti a diversi target. Manifestazioni che spazieranno tra sapori e tradizioni, passeggiate ed esperienze immerse nella natura, festival musicali, iniziative per bambini e molto altro, con tante realtà che impegneranno il proprio tempo per valorizzare il nostro territorio e assicurare ai nostri compaesani e ai turisti momenti piacevoli, di divertimento e spensieratezza – dichiara Ilaria Savoldelli – Inutile dirvi che noi siamo già innamorati di Onore ed è per questo motivo che anche quest’anno come Proloco abbiamo organizzato diverse manifestazioni fuori dalla stagione estiva, per valorizzare Onore non solo in estate ma anche durante tutto l’anno. Troverete nei vari esercizi pubblici l’opuscolo che raccoglie tutte queste iniziative, oppure visitate la pagina Instagram proloco_vivere_onore per seguire passo passo ogni novità».