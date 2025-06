Con il festival «Migliori Days» cerchiamo di dare una casa al futuro

Venerdì 13 giugno, alle ore 20.30, si inaugura il festival. A seguire va in scena «Eresia & Cosmesi», spettacolo ibrido e sperimentale che riscrive e stravolge «Riccardo III». Luigi di Felice lo trasporta in un monolocale abitato da identità in fuga, attraversato da un misterioso biografo. Un’opera che, attraverso il teatro, apre riflessioni sull’essere, sul corpo e sulla finzione. Sabato 14 giugno la kermesse si apre con mostre fotografiche e spazi di ascolto. Alle 15 interviene Valeria Verdolini , ricercatrice in ambito sociologico all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, presidente di Antigone Lombardia e membro dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione. Il suo intervento, ispirato al libro «L’istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia», indaga come viene “abitato” il carcere.