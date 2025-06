Il mitico Ciao torna a ruggire tra le vie di Ardesio

«Nel periodo d’oro dei Paninari, senza motorino con le marce avevi una carta in meno. I monomarcia come il Ciao erano destinati alle “sfitinzie” (nel gergo giovanile degli anni Ottanta ragazza carina e alla moda, ndr) – precisa Ramon, che è anche istruttore di scuola guida e sui social si possono trovare numerose sue prove di moto 50 e 125 degli anni Ottanta – e a chi aveva meno di 14 anni. Era un preludio per salire di livello attingendo al portafoglio dei “sapiens”, ovvero dei genitori. Il bianco, il rosso e il blu erano i colori più ambiti. I Paninari personalizzavano il loro Ciao con gli sticker di El Charro o di Paperino incazzato. Poi montavano la sella Yankee, per viaggiare in due, sostituivano i cerchi a raggi con quelli in lega, toglievano i pedali che “faceva più giusto” e applicavano le retine ai fari anteriori e posteriori. E poi facevano a gara per montare la marmitta più bella, che era la Cobra. La più performante era la Proma con fodera dorata. Con i kit di elaborazione a motore e carburatore si potevano raggiungere i 60 km/h, qualcuno riusciva a superare i 100. Il periodo più bello era la fine delle scuole, quando ci si ritrovava alla luce del tramonto: in base al sound dello scarico si poteva riconoscere l’amico che ti stava venendo incontro».