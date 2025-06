A tu per tu con TurboPaolo, il creator che aprirà «Lazzaretto Estate 2025»

Come io sia arrivata sul profilo di TurboPaolo diverso tempo fa non lo so. Forse è stato per un video in cui ironizzava sugli appassionati di montagna e su chi «la montagna ce l’ha dentro» ad aver catturato la mia attenzione. Mi ci sono ritrovata un po’ in quella bizzarra interpretazione. Ho riso (praticamente di me stessa, ma tralasciamo) e ho condiviso il reel con chi di dovere: amici, compagni di scalate e a mamma e papà (naturalmente camminatori anche loro).