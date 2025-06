Borse, bikini e cuffie: la moda mare passa dal crochet e dall’uncinetto

L’estate si avvicina, la voglia di mare si fa sentire e qualcuna di voi avrà già pensato a qualche accessorio chic da sfoggiare in spiaggia. Il cambio armadio potrebbe aver riportato in vita qualche capo che nemmeno ricordavate di avere, magari un bel costume intrecciato a uncinetto o un crop top che per anni avete tenuto, e mai pensato di indossare. Sappiate che è arrivato il momento per farlo perché il crochet è tornato di moda. Ne parla la rivista più autorevole di tutte, Vogue Italia, decretando le borse all’uncinetto estive come i trend del momento per non passare inosservate. Ce ne sono per tutti i gusti: dai toni neutri (beige e sabbia) al nero, passando per fili multicolore. Comode, spaziose e facilissime da abbinare.