Gianfranco Pontoglio, il sommelier dell’olio extravergine d’oliva

Se dalle olive raccolte inzia un processo di fermentazione anaerobica, avremo il difetto di riscaldo; se la fermentazione è aerobica, si ottiene un difetto chiamato avvinato. C’è poi il problema della morchia, le particelle che marciscono e danno sapori sgradevoli. Ma come funzionano gli assaggi nei corsi nazionali, tra cui «l’Ercole Olivario» che ha visto Pontoglio come giudice? «È un’esperienza molto intensa: sei giorni di assaggi alla cieca, trenta o quaranta oli diversi, ognuno valutato con attenzione. L’olio viene servito in bicchierini blu per non poterne distinguere il colore, che spesso trae in inganno». Il colore infatti non è un marcatore di bontà.