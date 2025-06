Un trionfo di colori tra il Monte Bronzone e la Valle di Vigolo

Dalla pozza in pochi minuti raggiungiamo la baita Foppelle e, poco sopra, il Monte Saresano. In realtà il sentiero culmina presso un valico (935m) da dove, sulla destra, si possono raggiungere i 962m del Monte Saresano. L’erba alta sconsiglia di avventurarsi sulla cima anche perché il panorama è poco significativo. Visto da qui il Monte Saresano appare come un collinone morbido ed invitante. In realtà il suo versante orientale, oggetto di ingenti opere di scavo della marna utilizzata per la produzione di cemento, minaccia di crollare e precipitare nel lago generando un’ondata dagli effetti devastanti per i Paesi affacciati sul lago. L’allarme era scattato nel 2020, con il fronte della frana che si spostava a tra 0,17 e gli 0,25 millimetri al giorno. A inizio 2021 era arrivato a toccare perfino i 20 millimetri al giorno. Il posizionamento di alcuni sensori consente di monitorare costantemente i movimenti del terreno. Alcuni mesi fa sono iniziati i lavori di mitigazione della frana. Il complesso intervento prevede il posizionamento di un sistema di tiranti, iniezioni di cemento e micropali per rallentare e fermare il movimento franoso. Una riflessione è d’obbligo: per decenni si è bucata la montagna per estrarre la marna da cemento ed oggi si è costretti ad immettere nella montagna del cemento per stabilizzare il terreno che minaccia di franare…