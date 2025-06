Guida agli eventi del weekend (6 – 8 giugno)

Dopo una settimana di lavoro e di routine, il fine settimana è l’occasione perfetta per ricaricare le energie e lasciarsi sorprendere. Che siate amanti della musica dal vivo, visitatori in cerca di nuove iniziative e spettacolo o semplicemente in cerca di un buon motivo per uscire di casa, questo weekend ha in serbo tante sorprese. Per questo abbiamo selezionato per voi gli appuntamenti da non perdere oggi, domani e domenica, tra novità e grandi classici del periodo.