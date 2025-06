In classe si impara giocando con robot, LEGO®, blocchi di codice e gaming

Ma, di nuovo, tutte queste azioni vanno scomposte in movimenti fondamentali: solo per lavare i denti, per esempio, è necessario afferrare lo spazzolino, ma prima di farlo forse è meglio svitare il tappo del dentifricio, poi bisogna aprire il rubinetto, ma senza dimenticare di spremere il dentifricio sulle setole dello spazzolino, e poi ancora occorre muovere quest’ultimo su e giù, a destra e a sinistra per più volte su tutti denti. E non dimenticate di sciacquarvi la bocca, usare il collutorio e il filo interdentale! « La scomposizione delle azioni complesse in problemi fondamentali è difficilissima. È un nuovo modo di pensare, e per questo molto spesso è più immediata per i giovani di quanto non lo sia per gli adulti», riporta Firetto.