Mario Calderini, «non dobbiamo fare l’errore di disinnamorarci dell’ecologia»

MC: Negli scorsi anni, abbiamo alzato molto la soglia dell’attenzione sulla transizione ecologica, soprattutto in Europa. Negli ultimi mesi, a partire dall’elezione di Trump, si è verificata una reazione negativa della società e dei corpi intermedi - industria e associazioni di categoria per prime - nei confronti di questa tematica. Credo che questo cambiamento sia figlio dei mutati venti politici, ma non solo. Parti della società si stanno rendendo conto che la transizione verde non può essere solo ambientale, ma deve accompagnarsi a una transizione sociale, che deve “portare a bordo” i cittadini fornendo loro un dividendo dei suoi effetti positivi. Tutto ciò non si è verificato, non fino ad oggi: ora in tanti temono di doversi sobbarcare i costi della transizione ecologica senza ricevere nulla in cambio, e per questo vogliono interrompere il processo.