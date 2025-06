Alessandro D’Avenia, «la sostenibilità deve tornare ad essere un desiderio primario»

«Per riportare la sostenibilità ad essere un desiderio primario – spiega lo scrittore, autore di numerosi libri tra cui «L’arte di essere fragili», «Bianca come il latte, rossa come il sangue», «Ciò che inferno non è» e «Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali» – dobbiamo fare un lavoro educativo che parte nelle scuole e nelle famiglie. Oggi i ragazzi considerano la sostenibilità un termine vuoto, lontano, senza alcun impatto. Dobbiamo quindi lavorare per abbattere questo distacco e considerare la sostenibilità come una necessità della nostra vita». Il faro per un futuro più sostenibilità deve essere la conoscenza, che deve coinvolgere tutti i livelli della nostra società: dalle scuole alle imprese, dai mass medie alle famiglie. Abbiamo approfondito questi aspetti in una videointervista con D’Avenia a margine dell’incontro, promosso all’interno del progetto «Odissea Terra» da Fondazione Pesenti Ets e da Fondazione Corriere della Sera con il sostegno di Italmobiliare.