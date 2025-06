Le protezioni solari sono sicure per le persone… ma per gli ecosistemi?

I filtri solari minerali sono in genere considerati più sicuri per gli ecosistemi, rispetto ai filtri organici, ma anche loro lasciano una piccola impronta sull’ambiente: quando entriamo in mare o in piscina, parte della crema solare si stacca dalla pelle e finisce in sospensione nell’acqua, dove – nel caso del mare - può venire ingeriti da organismi marini. I filtri solari minerali possono avere effetti negativi soprattutto quando utilizzati in forma di nanoparticelle (ossia quando presentano una dimensione inferiore ai 100 nm): questi componenti nano sono infatti vietati in Europa dal Regolamento sui cosmetici. I solari etichettati come reef safe in commercio dovrebbero usare filtri minerali non nano. Studi recenti confermano che anche i filtri minerali dispersi nel mare, nel tempo, ostruiscono gli spazi vitali di piccoli organismi invertebrati e modificano l’habitat di specie più complesse. Non esiste quindi una protezione solare al cento per cento amica dell’ambiente. Ad oggi, indipendentemente dai filtri, i solari più eco-friendly sono quelli con alta resistenza all’acqua. Texture più ricche e aderenti restano più a lungo sulla pelle e, uniti a un uso consapevole delle creme, evitano che particelle dannose si disperdono in mare durante il bagno.