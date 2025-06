Cinque libri per vivere il tempo magico dell’estate

Una passione che non si esaurisce mai e che si manifesta sottoforma di autentica gioia. «A distanza di anni, questo mestiere suscita in me ancora un grande e forte entusiasmo – afferma Cecchinelli – Mi emoziono come se fosse il mio primo giorno di lavoro, anche perché, molto spesso, c’è qualcosa di nuovo da imparare e da scoprire. I libri fanno di me un grande sognatore e se mi si domandasse se volessi aprire una terza libreria la mia risposta sarebbe naturalmente affermativa». Un’energia contagiosa, quella del libraio, che non teme nemmeno l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. «Credo che certi fenomeni non si possano arrestare – dice Cecchinelli – Molti di coloro che operano nella dimensione della letteratura e dell’arte in generale si sono domandati come si potrà, un domani, comprendere davvero se un testo sia stato prodotto artificialmente o, al contrario, se sia stato creato dall’ispirazione umana. La paura è che la creatività possa essere resa inutile da meccanismi sostanzialmente automatici. Come mi ha confidato una volta uno scrittore, però, forse l’intelligenza artificiale in futuro spazzerà via tutta la banalità e la mediocrità del mercato: chi avrà qualcosa da dire di veramente originale e toccante riuscirà ancora a farlo».