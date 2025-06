Una vita al servizio dei campioni, l’esempio del gregario Alessandro Vanotti

«Questo libro è nato dalla passione di Federico che ha seguito tutta la mia carriera e mi ha spinto a raccontarmi a nove anni dal mio ritiro. In genere i libri si scrivono subito, anche per battere il ferro finché è caldo, tuttavia nion me la sono sentita prima. Lui mi ha trovato nel momento giusto e questo mi ha spinto a ripercorrere la mia carriera, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano – racconta Vanotti – In genere sono i campioni a scrivere libri di questo genere perché, per quanto sia stato nominato come uno dei cinque gregari più influenti della storia del ciclismo, sono coloro che stanno in cima al podio a raccontarsi. Per me è stato molto complicato perché mi sono messo a disposizione di Federico per alcuni mesi, ma soprattutto ho faticato a parlare di me. È vero, in genere sono superchiaccherone, ma un libro è qualcosa che rimane per sempre, si va in profondità e un po’ mi ha messo in difficoltà».