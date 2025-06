Il benessere passa dalla naturtherapy: come la natura rigenera corpo e mente

Stando alle parole di Jose Antonio Correia, professore di Psicologia Ambientale presso l’Università Autonoma di Madrid, siamo «vittime di un vero e proprio analfabetismo riguardo alla natura» e dovremmo ricominciare a trascorrere più tempo passeggiando nel verde, per lasciarci incantare dalle meraviglie della natura e recuperare e la pace Interiore che ne consegue. Non solo in Europa: queste tecniche ricorrono anche nelle culture orientali , dove è famoso il Shinrin-yoku , o “bagno nella foresta”, una pratica giapponese promossa negli anni ’80 come risposta concreta allo stress crescente della vita moderna. In un periodo in cui il Giappone stava affrontando un forte aumento di problemi legati alla salute mentale e fisica dovuti al lavoro eccessivo e all’urbanizzazione, si iniziò a incoraggiare le persone a trascorrere più tempo nei boschi come forma di prevenzione sanitaria. Con il passare degli anni, lo Shinrin-yoku è stato oggetto di numerosi studi scientifici che ne hanno confermato i benefici.