Da Milano a Bergamo, «HardCoro» ci farà cantare tutti

Oltre all’evento «HardCoro», alle 19, Fondazione Donizetti aprirà gratuitamente le porte del teatro ai visitatori, che potranno così scoprire la storia e le curiosità grazie alla visita guidata curata da Clelia Epis. Dalle 19.30 alle 23 sarà aperto anche il bar del Ridotto Gavazzeni, dove si potrà degustare per la prima volta il «Furioso Gaetano», il nuovo cocktail analcolico dedicato al «Donizetti Opera 2025», ideato da Tassino Eventi. Infine, proprio il 21 giugno si aprirà la vendita dei biglietti per gli spettacoli del «Donizetti Opera 2025» e, in occasione della giornata di festa, sarà possibile acquistare gli ingressi per assistere alle opere «Caterina Cornaro», «Il furioso nell’isola di San Domingo» e «Il campanello / Deux hommes et une femme» con una speciale riduzione del 20 per cento sul prezzo intero, valida per tutte le recite e in ogni ordine di posto. Per coloro che parteciperanno all’esperienza «Donizetti Opera feat.HardCoro» la promozione sarà ancora più conveniente (pari al 45 per cento di sconto sul prezzo intero) e durerà eccezionalmente fino a domenica 22 giugno.