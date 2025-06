Con «deSidera Bergamo Festival» ci nutriamo di speranze per leggere il futuro e interpretare il presente

MD: L’ho scritto e diretto. Lo spettacolo è nato da una mia idea e quindi diciamo che è proprio una mia creatura, che condivido con Serena Balivo perché lavoriamo insieme ormai da oltre dieci anni. Siamo diventati una sorta di nucleo artistico riconoscibile: lei interpreta e io scrivo. Lo spettacolo è un racconto breve che dura esattamente un’ora, non di più. La particolarità è che il racconto non viene offerto in maniera neutra da un attore o da un’attrice, ma Serena Balivo interpreta un personaggio: chi viene a vedere il lavoro si trova davanti a una donna in età matura che racconta la sua storia. Una seconda qualità del lavoro è una sua leggerezza, stando alla regola di Italo Calvino. Nonostante il tema e gli argomenti, l’escamotage di farci raccontare tutto quanto da un personaggio ci permette di avere nel racconto quella leggerezza, quella confidenza, quella giocosità che i figli hanno rispetto ai genitori. Rispetto al contenuto, è uno spettacolo che parla di morte, di una morte in ambito familiare, a tavola, tra persone che si amano e che si stanno per salutare perché i vecchi genitori sono ultranovantenni. In realtà poi, pian piano per chi lo guarda, monta un altro tema: l’amore potente tra persone care quando arriva il momento del congedo.