«Pesci Piccoli 2», continua la parodia dei The Jackal verso il mondo del lavoro e l’universo social

Il paradosso è servito anche a tavola: «Pesci Piccoli 2» ci regala una delle sue puntate più assurde con lo chef Alessandro Borghese, che tiene un corso sulla cucina dell’inganno, dove i dolci sono salati e viceversa, come in una distopia da brunch di agenzia. Una cheesecake che è un’amatriciana è la perfetta metafora della serie: quello che sembra non è, e quello che è non si capisce bene. E non è solo intrattenimento: l’inclusività viene presa e sbeffeggiata con intelligenza, mostrando una influencer che gira uno spot con un ragazzo con la sindrome di Down che deve per forza perdere per far funzionare il messaggio.