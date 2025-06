Parcheggio della Fara in Città Alta, da luglio ridotta la tariffa oraria nei giorni feriali

Solo con la app

«Desidero ringraziare l’amministratore delegato di Best in Parking, Johann Breiteneder, e il presidente di Bergamo Parcheggi, Enrico Felli, per la sensibilità dimostrata nel conseguire questo risultato positivo. Il contenimento della tariffa è un segnale concreto di attenzione alle esigenze dei cittadini e delle cittadine e al sostegno delle botteghe artigianali e storiche che sono parte dell’identità di città alta. L’obiettivo è quello di favorire un uso più equilibrato del parcheggio nelle fasce orarie meno congestionate, migliorando al tempo stesso l’accessibilità del centro storico durante i giorni feriali. Grazie alla tecnologia dell’app Bmove, possiamo introdurre flessibilità e personalizzazione nelle politiche tariffarie, con benefici sia per l’utenza sia per l’organizzazione della mobilità urbana» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda.