Chi si ricorda la «Melevisione»? Danilo Bertazzi ci racconta Tonio Cartonio

DB: Io ero l’attore con più turni di lavoro. Il lunedì facevamo il “notturno”, che iniziava alle 13 e finiva a mezzanotte, mentre gli altri giorni della settimana iniziavamo alle 8 con il trucco e alle 9 con le registrazioni. Si girava per otto ore e quando si sforava ci veniva chiesto di restare un po’ più a lungo. Di solito realizzavamo una puntata al giorno – quindi ogni giorno c’era un copione diverso da imparare – con l’eccezione degli episodi più complessi e di quelli con le canzoni, che invece richiedevano un paio di giorni di riprese. Entravamo in studio a settembre per registrare le puntate che sarebbero andate in onda il mese dopo, fino a giugno. In estate c’erano le repliche: la «Melevisione» accompagnava i bambini per tutto l’anno. E il sabato e la domenica ero in giro per l’Italia in tournée: fare Tonio Cartonio non lasciava tanto spazio per la vita privata!