Il piacere di un buon gelato: le proposte più particolari di Bergamo e provincia

Fiordilatte, cioccolato, crema. Sono i classici gusti che non passeranno mai di moda. Sempre presenti, sempre amati da tutti: «se vai sul classico non sbagli mai», si dice così no? Anche nel più classico gelato, può esserci innovazione. I maestri del gusto contemporanei, sempre più attenti alla ricerca delle materie prime e al bilanciamento dei sapori, hanno saputo trasformare anche i gusti più storici in qualcosa di davvero speciale. Ingredienti selezionati da piccoli produttori locali come latte delle nostre valli, frutta coltivata a km 0 e uova nostrane. La dolcezza delle alternative agli zuccheri come miele, stevia e frutta. Il gusto intenso dato dall’utilizzo di prodotti di qualità, e non per strani artifici.