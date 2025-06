Con «Sguardi all’insù» la crescita passa attraverso la fantasia e il dialogo tra generazioni

«“Alice nel vortice delle meraviglie” è un’esperienza immersiva – racconta Milo Scotton –, nella quale il pubblico viene travolto (più che coinvolto) dalla narrazione e viene spinto in un percorso circense, dalle mille sorprese, alla ricerca di un’Alice diversa dal solito: una riproposizione inusuale per un classico senza tempo». Tra acrobazie, giocolerie, equilibrismi e soprese mozzafiato, il pubblico incontrerà i personaggi iconici di Lewis Carroll, grazie alla magia del teatro. «In quest’epoca, i passatempi dei ragazzi sono altri – dice Scotton –, andare a teatro è sicuramente uno sforzo, un uscire dal conosciuto per un coinvolgimento sensoriale reale, dal vivo, non digitale. Una fruizione non passiva ma attivissima, che coinvolge lo spettatore in tutta la sua totalità. Il teatro ha un “pre” nell’attesa, un “hic et nunc” quando il palco si anima ma anche un “post”; i più piccoli devono essere accompagnati dagli adulti in quest’ultima fase, in modo da carpire significati e valori della trama. È fondamentale, dunque, che per le giovani generazioni l’esperienza teatrale muti in argomento di discussione che stimoli i gruppi identitari del soggetto, come, per esempio, la famiglia, la classe e la scuola».