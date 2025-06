Stupirsi per crescere con il teatro: è la magia di «Giocarteatro Estate»

Il biglietto per tutti gli spettacoli è unico: 5 euro, sia per adulti che per bambini. Per le serate del 25 giugno, 8 luglio e 23 luglio è possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito ufficiale di Teatro Prova. Gli eventi si svolgeranno nel cortile dell’Oratorio San Giorgio, dove è disponibile un parcheggio gratuito (ingresso da via San Giorgio 1/f). In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno al Teatro San Giorgio di Bergamo, adiacente al cortile. Per l’appuntamento del 14 settembre a Ponteranica, è invece necessaria la prenotazione tramite il sito di Erbamil. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o telefonare allo 035.4243079.