Con «Oblò» il Teatro Prova legge e interpreta la contemporaneità

« Cerchiamo di guardare quanto avviene attorno a noi, soprattutto nelle compagnie emergenti che vogliono raccontare il mondo di oggi o degli ultimi anni. Non a caso “Leviatano” è ambientato negli anni Novanta. Cerchiamo infatti d’individuare i fenomeni che hanno caratterizzato i decenni scorsi e notare quali sono gli effetti sulla nostra contemporaneità – sottolinea Mecca – Crediamo molto in quella tipologia di teatro che va a scandagliare l’oggi attraverso la drammaturgia, creando un nuovo filone fra i registi italiani. Per questo motivo abbiamo deciso di ospitare la Compagnia Carmentalia e La Confraternita del Chianti per “Leviatano” e il Teatro dell’Elfo per “Bob Rapsodhy”, due compagnie relativamente giovani in grado di presentare uno stile molto contemporaneo, fuori dai canoni della tradizione e per questo quasi sperimentale. Il tutto esplorando nuovi modi di raccontare, scrivere i copioni e mettendo in scena linguaggi diversi, che non riguardano solo la recitazione e la musica dal vivo».