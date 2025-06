Sotto le stelle di Ponte San Pietro con un’estate di eventi e incontri

Un evento quello della sagra che si inserisce nella lunga estate di Ponte San Pietro che, sin dalla fine di maggio, sta animando il comune orobico con iniziative di tutti i generi, in grado di u nire le frazioni di Briolo, Locate, Villaggio Santa Maria al centro storico in un lungo percorso che proseguirà sino all’inizio dell’autunno, per un programma in grado di soddisfare ogni desiderio. «Il programma nasce dalla collaborazione e sinergia delle varie realtà in rete del territorio. Ovviamente l’amministrazione comunale, con la biblioteca e gli assessorati competenti, svolgono un ruolo propulsivo, tenendo sempre in considerazione l’apporto delle realtà territoriali dei vari quartieri e frazioni, siano esse associative o parrocchiali. Pertanto si cerca di proporre ogni anno delle iniziative che abbiano l’obiettivo di promuovere l’integrazione intergenerazionale e il senso di comunità – spiega Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro – È una sfida e l’affrontiamo proponendo un programma di appuntamenti che sia eterogeneo e diffuso sul territorio e che possa incontrare pubblici diversi, così che si possa unire tutti. Per i grandi eventi come la “Festa del Patrono”, la “Notte Bianca”, “Ponteatro” cerchiamo di avere un occhio di riguardo per le famiglie, al fine di offrire delle proposte per intercettarle e tornare a coinvolgerle dopo il periodo difficile del Covid e la mancanza di aggregazione della pandemia».