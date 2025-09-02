L’arte di Benjamin Royaards dipinge i volti, i dettagli e le storie di Bergamo

BR: Io adoro Bergamo, è una poesia fatta di colli e di colori. Da questo punto di vista è l’opposto del Belgio, con i suoi paesaggi che potremmo definire «piatti». Forse proprio per questo il mio sguardo è diverso da quello di chi qui è nato: nutro curiosità particolari, mi sorprendo di dettagli che a un bergamasco sembrano quasi invisibili. Per un certo periodo mi sono divertito a raccontare queste impressioni nella rubrica per Eppen, «Un belga a Bergamo», dove provavo a restituire ai lettori la meraviglia – e a volte lo smarrimento – di uno straniero che impara a fare i conti con la città. Quando poi ho preso un cavalletto e una tela, all’inizio mi sono chiesto cosa volessi davvero dipingere. I colli? Un tramonto sulle mura? Erano immagini belle, ma troppo ovvie. Poi un giorno, alla Marianna, sotto il loro iconico albero, mi sono imbattuto in una scena che mi ha colpito profondamente: una signora con un elegante abito rosso fumava una sigaretta con una vitalità contagiosa. Ho scattato una foto, e tornato a casa ho capito subito che quella figura sarebbe stata il soggetto perfetto.