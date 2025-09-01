«Donizetti Festival Fiati», un mese di concerti, seminari e workshop internazionali

Concerti, masterclass, ma non solo: il «Donizetti Festival Fiati» quest’anno ha arricchito la sua proposta con seminari di ampio interesse che si svolgeranno in Conservatorio (appuntamenti aperti a tutti previa prenotazione alla mail [email protected] ). Venerdì 12 settembre Gian Battista Corti, relations manager di Yamaha Italia, terrà un incontro dedicato all’analisi e all’evoluzione dei sistemi meccanici applicati alla tromba. In più giorni (8 - 9 e 18 - 19 settembre, due giorni - aperti a tutti - presso l’Aula Magna del Liceo Musicale e altri due - riservati agli studenti del Politecnico - nella sede del Conservatorio) si svolgerà un seminario con un mental coach, Luca Mazzon (laureato in psicologia e flautista), dedicato alla psicologia della performance e dell’alto rendimento per musicisti: «Mazzon – conclude Ambrosini – svolge la sua attività con gli sportivi e con i musicisti, molto simili nella preparazione e nell’ “evento”. Fare un concerto porta con sé alcune problematiche, fare un’audizione ne porta altre, ed è dunque fondamentale fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare le situazioni del mondo musicale».