Canti di festa, lotta e memoria. Il folk tra la gente secondo i La.P.I.S

Si continua discutere in veranda, guardando il sole che scompare all’orizzonte mentre gli ultimi raggi di luce giocano con lo skyline di Bergamo Alta. Elio mi parla di come i La.P.I.S. non siano da considerare come un gruppo rievocativo ma, semplicemente, parte dell’attuale generazione di cantori che guarda ad una tradizione musicale radicata nel territorio. Ogni momento degli spettacoli nasce da una ricerca storica, ma dietro ad ogni pezzo c’è anche la volontà di non renderlo artefatto o decontestualizzato sia dalla situazione in cui esso è nato, sia da quella in cui viene eseguito. Per questo motivo, l’intero gruppo si prodiga per creare piccole narrazioni, siano esse teatrali, divulgative o informali, per far sì che il pubblico venga in qualche modo trasportato nel mondo di un determinato filone di canzoni.