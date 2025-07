Cosa ascoltano le band bergamasche?

Ascoltare un loro concerto è come fare un viaggio tra passato e presente, insieme a riff acidi, riverberi sognanti e un immaginario cinematografico fatto di deserti, cavalli e vecchie pellicole polverose. Tra le influenze: Neil Young, The Doors, All Them Witches e molti altri, in un mix che attraversa psych, surf rock, heavy-psych, folk, stoner, fino a qualche eco post-punk e wave anni Ottanta. Non sorprende che le loro canzoni dell’estate siano tutte scelte legate a questa estetica, e abbiano anche un valore «di band».