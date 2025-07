Ma che bellezza ascoltare la storia di un paese in musica! C’è «Echoes of Ghisalba, tra i miti pagani e la fede mariana» con Satoshi Yagisawa

Ospite della serata e compositore del brano «Echoes of Ghisalba» insieme a Oliver Waespi e Luciano Feliciani, è il Maestro Satoshi Yagisawa. Nato nel 1975 in Giappone, si è laureato in composizione presso il prestigioso Musashino Academia Musicae. Fin dai suoi primi lavori, ha riscontrato un grande successo da parte della critica, diventando subito un punto di riferimento nel panorama bandistico e delle orchestre di fiati mondiale. Le sue opere sono ora popolari sia in Giappone sia nella maggior parte dei Paesi in cui l’attività bandistica, nelle sue diverse forme, viene coltivata e diffusa. In Europa, le sue composizioni sono pubblicate da Hal Leonard Europe (de Haske), mentre alcune sue opere sono edite da case editrici giapponesi. Oggi è uno dei compositori più prolifici del Giappone ed è stato insignito del 21° Japan Academic Society of Winds, Percussion and Brass Award (2011) e del Japanese Band Directors Association Shitaya Encouragement Award (2011). Tra le più importanti collaborazioni pubbliche, il 9 novembre 2019 i suoi brani sono stati selezionati ed eseguiti in occasione della «Fanfare to Welcome Their Majesties», per la celebrazione nazionale della salita al trono dell’Imperatore Naruhito e dell’Imperatrice consorte in Giappone.