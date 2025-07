Il grande melodramma italiano nell’Isola Bergamasca: in Villa Scotti a Mapello con «Turandot»

È questo uno degli obiettivi che, da diversi anni, persegue PromoIsola sul suo territorio, in collaborazione con il Ducato di Piazza Pontida di Bergamo, con l’appuntamento «Opera in Villa», che quest’anno - il 26 luglio alle ore 20:45 - metterà in scena l’ultima opera di Giacomo Puccini, ovvero «Turandot», in versione integrale in forma scenica.