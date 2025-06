Perché i festival non decollano più? Il caso «Filagosto» ci insegna molte cose

GC: Parlo per la mia esperienza, quella del «Filagosto Festival», ma anche per altri festival della bergamasca con cui ci confrontiamo spesso. Il primo grande problema è la location. Chi ha uno spazio proprio, magari comunale e concesso ogni anno, parte già avvantaggiato. Noi, ad esempio, abbiamo organizzato il festival dal 2003 al 2018 nel polifunzionale di Filago. Purtroppo, nel 2018 l’amministrazione ha deciso di trasformarlo in un campo da calcio in sintetico, cosa che ci ha costretti di fatto a spostarci nella location che ci ha ospitato fino al 2024. Da allora siamo senza una sede fissa. Il secondo grande ostacolo riguarda i costi, soprattutto quelli per mettere a norma un’area privata: impianti, scarichi, bagni, strutture. Quando siamo passati a una nuova location, abbiamo progettato infatti un’area con una capienza di 6.000 persone, che è tantissimo per Bergamo. L’abbiamo fatto per motivi di sicurezza e comodità, ma un evento di quella portata richiede investimenti molto alti. Per dare un’idea, si sta parlando circa del 30% del budget complessivo dell’evento. Il terzo punto, non meno rilevante, è la burocrazia. Dal 2017, dopo i fatti accaduti a Torino durante la finale di Champions League, sono state introdotte normative più stringenti su sicurezza e antincendio. Questo si traduce in ulteriori costi e responsabilità per gli organizzatori.