Cinque festival da non perdere (secondo noi) dell’estate 2025

Per chi vuole ballare, consiglio invece il jazz funk di Pellegrino & Zodyaco e l’ipnotico sound degli Amore Audio, che spaziano tra elettronica, fast house e il pop italiano. Insomma, tra gli altri nomi annunciati e quelli non ancora svelati, troverete sicuramente quello che vi piace di più e, se anche non fosse il vostro genere, potete stare certi che la scelta artistica del «Diluvio Festival» non vi deluderà. Al pubblico, inoltre, è offerta la possibilità di dormire in un’area campeggio gratuita, con accesso ai servizi della zona festival. Perfetto per chi vuole ascoltare la musica lontano dal cemento e in un clima di relax. Abbonamento 40€ (35€ per under 25), giornaliero 17,50€ (13€ per under 25)