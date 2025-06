Una serata per celebrare arte, danza, teatro, sport e cucina: la «Notte della Cultura» a Osio Sotto

«A rappresentare il teatro nella “Notte della Cultura” ci penserà l’aperitivo letterario intitolato “Gola”, previsto per le 19 all’interno di Palazzo Olmo e curato dall’associazione “Teatro d’Accanto”», continua l’assessore osiense che sottolinea il ruolo centrale della dimora storica nell’offerta culinaria della serata. In particolare, di fronte all’edificio, a partire dalle 22, l’associazione Territorio e Civiltà dei Mestieri offrirà degli assaggi di polenta, salame e formaggio a tutti i presenti. Per la cena, invece, sarà possibile optare per i servizi offerti dal bar Giardino, dalla pizzeria Regina e dalla pizzeria Titti, con tavoli a disposizione per chiunque partecipi all’evento: «Invitiamo tutti gli esercizi di Osio Sotto a posizionare all’esterno tavoli e sedie, per aiutarci a creare un momento di convivialità per tutti», dichiara Mossali. Con la pancia piena e in attesa del concerto delle tre bande, gli amanti dell’arte e della cultura potranno visitare una delle cinque mostre d’arte in cartellone: la «Notte della Cultura» cadrà infatti in concomitanza con la quinta edizione di «Osio en plein air», l’esposizione delle opere d’arte degli artisti osiensi. In parallelo, il gruppo fotografico «FuoriFuoco» allestirà l’esibizione «Il mondo in cornice», mentre l’associazione «I Quartieri» proporrà una sfilata itinerante di abiti storici per le vie del paese.