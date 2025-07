In sala prove con i Su.Mo, la band nata tra i banchi di scuola del Lussana

Per la prima volta, mi trovo davanti ad una band di otto persone e mi rendo conto che le diverse sezioni strumentali hanno vita e idee proprie. Nel caso specifico della serata a cui ho partecipato, lo “scontro” principale è sulla scaletta da portare ad un concerto e sull’ordine d’esecuzione dei primi pezzi. Il lato brass (gli ottoni) non se la sente di affrontare un determinato brano come primo in scaletta per via della mancanza di riscaldamento polmonare, ma la contro proposta scontenta le chitarre per la stessa ragione. Il risultato? un terzo pezzo proposto che però va a cozzare con voce e tastiera, che ricordano ai presenti come l’attacco di quello specifico brano non sia stato azzeccato dalla band in nessuno degli ultimi concerti. In questo articolo non posso riportare la soluzione al dilemma perché, semplicemente, non è stata trovata. I tre brani sono stati eseguiti in ordine casuale e la decisione è stata rimandata ad un secondo momento.