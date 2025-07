L’Altopiano di Selvino è in festa fino a settembre

L’estate all’Altopiano di Selvino non ha alcuna intenzione di fermarsi: ve ne avevamo parlato nella scorsa puntata, presentandovi gli eventi principali che hanno animato il mese di giugno, confermando entusiasmo e partecipazione per il calendario di eventi. Ad accendere l’estate ci ha pensato la riapertura della seggiovia del Monte Purito, inaugurata il 4 luglio dopo i lavori di manutenzione straordinaria realizzati a partire dallo scorso anno. A seguire, la Notte Bianca del 5 luglio che ha riempito le vie del centro con bancarelle, street food, spettacoli dal vivo e animazione per i più piccoli. Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi in programma, seguite le pagine social dell’Altopiano su Facebook e Instagram. Le informazioni dettagliate sono disponibili presso l’Infopoint in corso Monte Rosa.