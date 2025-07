Voleva fare la pilota e ce l’ha fatta. La storia di Gaia Bassi

Il mondo di Gaia sembra una favola, la sua vita non ha sbavature, la sua carriera ha un ritmo incalzante e quando mi spiega che cosa succede in caso di emergenza sembra ancora più determinata: «Per ora non ho avuto voli brutti, e poi quelle che dal lato del passeggero possono essere paure e timori, sono per noi tecnicismi facilmente risolvibili. È la quotidianità, come avere un problema in ufficio, - aggiunge serena - ci sono situazioni in cui sai che ci possono essere dei rischi, ma ci vuole lucidità e sangue freddo. Un pilota non può avere paura».