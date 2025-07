psicogeografie: quando ci mancano le rotelle

Ora quei luoghi non sono più realmente “campagna” - ho raggiunto anch’io l’età in cui posso dire «Una volta qui eran tutti campi» - tuttavia passandoci non posso fare a meno di ricordare il me bambino, ancora instabile, cadere felice nei fossi e nelle strade sterrate. Questo aprirebbe la possibilità di parlare di come l’urbanizzazione stia procedendo, in alcune zone soprattutto, a un ritmo velocissimo divorando terreno fertile e prezioso. Un ritmo che non è giustificabile da necessità abitative, visto il costante calo demografico. Come se le nostre città stessero diventando, giocando con un famoso titolo di Italo Calvino, “città invivibili”, non “invisibili”, ma anzi solo visitabili. Ma questo mi porterebbe troppo lontano dai sentieri della psiche che voglio percorrere in queste psicogeografie.