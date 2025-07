Un disco per due giganti della chitarra: Segovia e Bream rivivono nel progetto di Fabio Bussola

FB: L’idea per il titolo è nata per via di due aspetti: in primo luogo, il verbo divenire si lega perfettamente alla forma musicale del «Tema con Variazioni» in relazione a qualcosa che cambia e torna. Questo è anche, per me, una sorta di provocazione: è stato infatti proprio il mio approccio nei confronti di questo repertorio ad essere stato in divenire, in quanto diverse pagine non erano mai state da me prima della realizzazione di questo progetto. «Divenire» comprende quindi l’idea del cambiamento, suggerito dai brani stessi, e allo stesso tempo è l’idea del musicista che, assieme al suo repertorio, vuole andare verso qualcosa di nuovo.