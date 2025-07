In città, d’estate, il cinema non si spegne ma si accende sotto le stelle

Il programma 2025 – dal 10 giugno fino a fine agosto – spazia dal cinema italiano indipendente al documentario, con una selezione “green” (Open Your Eyes) attenta al cinema che si occupa di ambiente e sostenibilità (ne fanno parte l’interessante «Fino alle montagne» di Sophie Deraspene e il film d’animazione «Flow un mondo da salvare» di Gints Zilbalodis). Per i tifosi dell’Atalanta che ancora non avessero visto il documentario firmato da Beppe Manzi «Atalanta. Una vita da Dea» segnaliamo invece che giovedì 3 luglio verrà ospitata la proiezione con la presenza del regista. Tra i titoli da non perdere invece c’è la Palma d’oro di Cannes 2024 «Anora» di Sean Baker (ne avevamo parlato qui), «Berlinguer - La grande ambizione» di Andrea Segre, «Vermiglio» di Maura Delpero, lo straordinario «Emilia Perez» di Jacques Audiard (in versione originale!) e «La trama fenicia» di Wes Anderson. Il classico da non perdere è però «Dogville» di Lars Von Trier (2003), in programma lunedì 7 luglio. Uno degli autori più divisivi e audaci del cinema contemporaneo, con uno dei suoi film più radicali: una messa in scena spogliata di scenografie, che ha riscritto le regole della rappresentazione cinematografica ed è diventata un cult. Con Nicole Kidman affiancata da un cast corale che include, tra gli altri, Paul Bettany, Lauren Bacall e James Caan.