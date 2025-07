Con «Le Valli del Legno» si scolpiscono storie di arte e cultura del nostro territorio

Chi parla solo di artigianato, forse non sa che con il legno si possono creare capolavori apprezzati in tutto il mondo. Semplicemente forse non hanno mai avuto modo di vedere le opere d’arte realizzate in quattrocento anni di storia dalla bottega della famiglia Fantoni oppure non hanno mai ammirato i polittici di artisti più o meno noti conservati nelle chiese della ValSeriana. In vostro aiuto Promoserio ha dato il via a «Serio Art ti racconta… Le Valli del Legno», un progetto che racchiude ben cinquantadue eventi fra ValSeriana e Val di Scalve per scoprire uno dei materiali più nobili della nostra provincia e non solo, un elemento fondamentale per creare arte, ma al tempo stesso offrire comodità nella vita di tutti i giorni.