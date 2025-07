La «Notte Bianca» di Osio Sotto, una grande festa di comunità tra musica, buon cibo e cultura

«U n momento per vivere il paese in una maniera diversa dal solito. Una festa di comunità, durante la quale le realtà del territorio (e non solo) animeranno le vie del centro, trasformate per l’occasione in una grande oasi pedonale. Una serata per stare tutti insieme e dare nuova vita al tessuto urbano attraverso gli eventi, le attività e la voglia di fare dei cittadini, dei negozianti e delle associazioni». Con queste parole, l’assessore alla Cultura e allo Sport di Osio Sotto Marcello Mossali descrive la prossima edizione della «Notte Bianca», che si terrà sabato 5 luglio dalle 19 alle due di notte tra le vie del centro del paese. Si tratta dell’ultimo evento promosso dall’amministrazione comunale per infuocare l’estate osiense, dopo i successi della sfilata delle «Rosse» del 4 maggio e della «Notte della Cultura» del 21 giugno. Lo scopo, ancora una volta, è quello di «proporre ai nostri cittadini e alle comunità limitrofe un’occasione di incontro e di festa. Occasione che sarà adatta a tutti, con attività per le famiglie, per i bambini e per i giovani, con musica di tanti generi diversi, negozi aperti fino a tardi, street food, mostre a cielo aperto, giostre e gonfiabili per bambini».