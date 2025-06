Estate al verde, Bergamo si riaccende nei suoi parchi

In questo equilibrio sottile tra natura e urbanità, il Comune gioca un ruolo spesso poco visibile ma centrale. Non solo per la manutenzione ordinaria — panchine, vialetti, alberi, bagni — ma per la capacità di attivare la comunità attraverso bandi pubblici per eventi estivi, garantendo al contempo sicurezza, sostenibilità e qualità dello spazio. I bandi non sono meri permessi: sono strumenti di co-progettazione culturale e sociale.